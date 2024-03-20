Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро совершила тайный тур по Карелии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тайно приехавшая в Россию певица решила посетить Карелию. Отмечается, что приезд Орейро связан с подготовкой в съемках в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» — источник предполагает, что актриса могла искать в этом северном регионе соответствующее вдохновение.

Кроме того, в Карелии Орейро смогла прокатиться на ретро-паровозе, где ее и узнали фанаты. При этом сфотографироваться со звездой поклонникам не разрешили.

Напомним, что ранее Орейро заметили в Санкт-Петербурге, где проходили съемки фильма «Письмо Деду Морозу». Прибытие актрисы тщательно скрывалось — Орейро прятала лицо под шарфом и передвигается только в окружении охранников.