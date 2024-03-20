«История в отеле» – танцевальное шоу от мировых звезд едет в Санкт-Петербург

Фейерверк эмоций, зажигательной музыки и, конечно, танцев! Танцевальное шоу «История в отеле» распахивает свои двери в Санкт-Петербурге! 16 – 21 апреля. На сцене концертного ДК имени Ленсовета соберутся 25 знаменитых танцоров, 16 из которых являются чемпионами мира, чтобы рассказать зрителям о самых сокровенных тайнах отеля, в котором кипит жизнь и настоящие страсти. Ни одного слова – они здесь не нужны! Все события передаст язык танца – самый красивый, талантливый, вдохновенный и объединяющий.

© пресс-служба танцевального шоу «История в отеле»

Отель открыт 24 часа: у него нет перерывов и паузы, ведь постояльцы сменяют друг друга, доверяя стенам отеля свои истории и секреты. Здесь всегда кипят страсти и бушует настоящая жизнь! Заглянем внутрь… Вот молодая пара темпераментно укачивает неугомонного младенца, а вот неподалеку началась пляжная вечеринка, на которую заглянули розовые фламинго. На кухне отеля тоже оживление: целая команда шеф-поваров готовит стейк по спецзаказу, устраивая танцевальный баттл с остро наточенными ножами. И даже застрявший лифт не смущает тех, кто оказался в нем заперт – в четырех стенах тоже можно танцевать, да еще как! Найдется место и романтике – влюбленные признаются друг друга в чувствах в стилистике «Грязных танцев», а подружки-зажигалки устроят юной невесте незабываемый девичник.

Номера, наполненные драйвом и энергией, сменяют друг друга и завораживают с первой минуты. Каждый из них – и отдельная, лихо закрученная история, и часть единого сюжетного полотна. Свои секреты откроют и те, кто давно стал частью отеля – очаровательная горничная, экспрессивный портье и наблюдательный бармен, который всегда знает, какой коктейль приготовить для нового или постоянного гостя. Отель – это настоящая «маленькая жизнь. Она о любви, отношениях, характерах, взглядах, жестах…

Автор идеи и лидер блистательной звездной команды – Денис Тагинцев, чемпион мира и двукратный победитель популярного проекта «Танцы со звездами». Режиссером грандиозного шоу стал Егор Перегудов – художественный руководитель Театра имени Вл. Маяковского.

«Танец – уникальное искусство, которое может сделать счастливым как самого танцующего человека, так и того, кто просто смотрит шоу, – добавляет автор идеи Денис Тагинцев. – Я бы хотел, чтобы каждый человек имел возможность отключиться от повседневных забот и прикоснуться к этой радости и эйфории во время просмотра нашего шоу. Мы организуем большой тур по городам России и первым на его пути будет Санкт-Петербург. Мы хотим подарить жителям Северной столицы и ее гостям энергию, страсть, красоту, драйв, положительные эмоции. Культурные и интеллигентные зрители Петербурга любят танец как искусство, и мы уверены, что наше шоу найдет отклик в их душе, оно их зацепит, понравится, а мы обретем 15 000 новых поклонников. Мы везем в Питер полномасштабные декорации, звуковое оборудование и бэнд в полном составе, ну и конечно, блестящую команду звездных танцоров – лучших в своем деле. Так что шоу состоится на самом высоком уровне!»

Шикарные костюмы, разработанные чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Анной Мельниковой, помогают полностью погрузиться во вселенную отеля, а яркие стильные декорации от Дмитрия Мучника, художника-постановщика пяти сезонов шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, добавляют драйва и размаха.

Премьера проекта состоялась в ноябре 2023 года и собрала исключительно восторженные отзывы как зрителей, так и приглашенных звезд. За танцовщиками упоенно наблюдали, стараясь не пропустить ни одного жеста, а в финале зал разразился бурей оваций. Так выглядит успех!

«Потрясающие декорации, живой звук, костюмы и хореография. Увидеть столько чемпионов мира и России на одной сцене – редкая удача. Из историй больше всего зацепила «пляжная» тема: все-таки я южный человек, обожаю лето, солнце и море. А еще – номер с моей обожаемой Анной Мельниковой в главной роли. В какой-то момент поймал себя на мысли, что тоже хочу туда: на сцену, к танцорам!» – признался после громкой премьеры Евгений Бороденко -– актер, танцор, участник мюзикла «Чикаго», КВН и Comedy Woman.

Актриса и певица Женя Малахова тоже впечатлилась ярким проектом: «Шоу для меня – это отличная возможность подзарядиться, напитаться энергией творчества и просто отдохнуть душой. Тем более, когда действие разворачивается в отеле. Все-таки именно в отелях обычно происходит все самое интересное».

«Спектакль привел меня в абсолютный восторг. Все сделано настолько музыкально, стильно, вкусно и на таком профессиональном уровне, что сдерживать эмоции просто невозможно. Хочется улыбаться, аплодировать и кричать «Браво!» – рассказал о своих впечатлениях экс-солист и художественный руководитель Большого театра, народный артист России Сергей Филин.

Полноценный герой шоу – музыка. Всемирно известные хиты – от легкой поп-музыки до брутального рока - задает тон и усиливает градус эмоций. Композиции исполнят участники шоу «Голос» – Ксения Коламбацкая и Георгий Юфа под аккомпанемент группы ROFANO.

«История в отеле» – танцевальное шоу, которое надо увидеть всем! Оно не имеет жестких возрастных ограничений и подойдет для всей семьи. После премьерных показов в Москве «История в отеле» и Санкт-Петербурге шоу покажут в Сочи с 25 по 30 июня на площадке КЗ «Фестивальный».

Официальные фотографии танцевального шоу «История в отеле»

Сайт проекта: https://granddanceshow.ru

Мы в ВКонтакте: https://vk.com/granddanceshow

Мы в ТГ: https://t.me/granddanceshow