Посольство РФ прокомментировало ситуацию со смертью россиянки на курорте в Египте

Посольство РФ в Каире пристально следит за ситуацией со смертью российской гражданки в одном из отелей в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе российского диппредставительства.

© Unsplash

"Консульский отдел пристально следит за этой ситуацией, находится в постоянном контакте с местными властями и принял все необходимые в данной ситуации меры", - сообщили в посольстве, добавив, что окажут содействие родным погибшей в вопросе возвращения ее тела на родину.

В консульском отделе подчеркнули, что египетская сторона настаивает на том, что "смерть девушки наступила в результате естественных причин, криминального характера инцидент не носит".

20 марта в русскоязычных Telegram-каналах распространилась информация о том, что российская туристка из города Салавата умерла в приотельной клинике в Шарм-эш-Шейхе. Telegram-канал Shot утверждал, что в последний день отпуска у девушки резко поднялась температура, однако сотрудники отеля якобы отказались вызвать скорую помощь даже тогда, когда у россиянки появились темные пятна на теле и стали отниматься ноги. Госпитализации удалось добиться только поздно вечером, к утру девушка умерла в реанимации.