Патриарх Кирилл совершил первую в 2024 году литургию преждеосвященных даров

В третий день Великого поста, в среду первой седмицы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя в Москве совершил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров.

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Это богослужение носит имя Григория Двоеслова, папы Римского, которому с XV века в греческих рукописях приписывается авторство литургии.

В современной практике Литургия Преждеосвященных Даров совершается в среду и пятницу в период Святой Четыредесятницы, в четверг 5‑й седмицы Великого поста, а также в понедельник, вторник и среду Страстной недели. И в другие церковные праздники.

В богослужении в Храме Христа Спасителя принимал участие Патриарший хор собора. А песнопение "Да исправится молитва моя" исполнил хор молодежного движения "Патриаршие добровольцы" под управлением Анны Голик. По окончании литургии патриарх Кирилл обратился к верующим с проповедью.