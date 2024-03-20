Расторгуев высказался об идее включить его песни в школьную программу

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал делом вкуса идею включить в школьную программу его песни. Об этом сообщает РИА Новости.

Певец отметил, что не против того, чтобы его творчество изучали школьники. При этом Расторгуев не смог посоветовать какую-то конкретную песню для включения в школьную программу — по его мнению, таких композиций в репертуаре «Любэ» много.

Напомним, что ранее с этой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он предложил включить в школьную программу уроков музыки современных патриотических исполнителей, в том числе и группы «Любэ».

При этом депутат Алексей Говырин отметил, что в школьной программе уже есть возможность изучения песен певца Ярослава Дронова (Shaman), Олега Газманова, группы «Любэ» и иных российских исполнителей. По этой причине каких-либо нововведений в этой области Госдуме принимать не требуется.