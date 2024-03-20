Интернет-провайдеров будут пускать в дома без согласия собрания собственников

Интернет-провайдеры смогут приходить в многоквартирные дома без согласия собрания собственников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект об упрощении доступа операторов связи в многоквартирные дома (МКД), подготовленный ко второму чтению.

В документ было добавлено положение о том, что решение о демонтаже оборудования сетей связи будет приниматься большинством не менее двух третей голосов от общего числа собственников.

При этом допуск провайдеров в МКД будет осуществляться по договору, заключенному с конкретным пользователем, без разрешения собрания. В настоящее время такое разрешение обязательно.

В первом чтении законопроект приняли летом прошлого года. Зимой меры обсуждались в ходе заседания комитета по информполитике. Второе чтение тогда отложили из-за замечаний комитета Госдумы по ЖКХ.

Ранее Роскомнадзор начал формировать реестр хостинг-провайдеров.