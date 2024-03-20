Школьников в Белгородской области досрочно отпустят на каникулы

Школьников в Белгороде и Белгородской области досрочно отпустят на каникулы до конца недели. Об этом в среду, 20 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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— Мы приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Гладков добавил, что колледжи и вузы перевели на дистанционный формат без присутствия преподавателей в зданиях учебных заведений. Кружки и секции на этой неделе работать не будут. На остальной территории области школьники уйдут на каникулы планово.

Той же ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской и Саратовской областями.

Накануне в Белгороде и Белгородском районе система ПВО сбила 11 воздушных целей. По словам губернатора, никто не пострадал. В Белгороде осколками повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении одного из промышленных предприятий.