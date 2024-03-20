Международный день счастья отметят во всем мире 20 марта

Во всех странах 20 марта празднуют Международный день счастья. Генассамблея ООН провозгласила счастье одной из целей человечества, и эта дата призвана напомнить людям о том, как важно быть счастливыми.

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В резолюции всемирной организации отмечается, что обеспечению счастья и благополучия всех народов способствует более комплексный, справедливый и сбалансированный подход к экономическому росту. В ООН также указывают, что власти и международные организации должны работать над созданием условий, которые позволят людям быть счастливыми, выстраивая свою политику на основе достижения задач устойчивого развития с учетом защиты прав человека и окружающей среды.

В организации предлагают всем людям без учета их возраста, а также образовательным учреждениям, компаниям и правительствам 20 марта отметить День счастья. Также в этот день на сайте ООН будет опубликован Всемирный доклад о счастье. Данный доклад публикуется ежегодно.

Согласно прошлогоднему Всемирному докладу ООН о счастье, рейтинг самых счастливых стран в третий раз подряд возглавила Финляндия, на следующих строчках рейтинга расположились Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург, а замыкает десятку счастливейших государств Новая Зеландия.

При составлении рейтинга учитываются следующие показатели: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.