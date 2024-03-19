Смольянинов* выступил в Вашингтоне с экстремистской символикой на груди

Актер Артур Смольянинов (признан Минюстом РФ иноагентом, а Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов) опубликовал видео, на котором он выступает, надев на грудь значок с флагом организации «Легион «Свобода России» (признана террористической в России и запрещена). Кадры артист опубликовал в социальных сетях.

Видео снято во время выступления артиста у российского посольства в Вашингтоне на минувших выходных.

Напомним, что в начале 2023 года Смольянинов* заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России».

13 января Минюст наделил артиста статусом иноагента. В мае 2023 года Смольянинова* признали виновным по статье о дискредитации армии, а после внесли в перечень террористов и экстремистов.

В январе Смольянинов* признался, что готов тайно выступать перед Вооруженными силами Украины, поскольку боится проблем для своих родственников в России. Кроме того, он готов во всем быть «максимально полезным» Владимиру Зеленскому, создавая имидж «хорошего русского» и не против получения гражданства Украины «под ключ».

* признан Минюстом РФ иноагентом, а Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов

** организация признана в России террористической и запрещена