ВЦИОМ рассказал, доверяют ли россияне итогам президентских выборов

О доверии к итогам президентских выборов в России заявили 72% россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. По результатам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.

К моменту проведения опроса 85% россиян уже ознакомились с итогами голосования. 72% заявили о своем доверии к итогам выборов, причем 54% говорили о полном доверии.

Не верят итогам 13% респондентов, из которых 7% сказали о полном недоверии, а 6% — скорее не доверяют. 1% затруднились с ответом, 14% опрошенных оказались не знакомы с результатами выборов президента РФ.

Чуть меньше половины опрошенных (42%) испытывают надежду в связи с результатами выборов. 34% заявили о радости, 21% — о воодушевлении. Никаких эмоций не испытали 20%. 7% заявили о разочаровании, 6% — о раздражении.

В общей сложности в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет через телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.