Детсады, колледжи и вузы обяжут вывешивать флаг РФ

Госдума приняла закон, который обязывает вывешивать российский флаг на всех образовательных организациях России, независимо от формы собственности.

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С нового учебного года (с 1 сентября), согласно закону, триколор украсит не только школы, но также и детсады, техникумы и вузы.

По нынешним нормам, государственный флаг России должен быть постоянно вывешен на зданиях школ или постоянно установлен на их территориях. Однако для других образовательных организаций - детских садов, колледжей, институтов, университетов это право, а не обязанность.

Авторы считают, что расширение этой практики поможет формировать у молодежи чувство гордости.

Церемонии с использованием флага позитивно воспринимаются общественностью, заявили инициаторы. Они привели в сопроводительных материалах результаты опросов ВЦИОМ, согласно которым абсолютное большинство респондентов позитивно воспринимают использование государственных символов в общественных мероприятиях, церемониях или размещение его в общественных помещениях. По их оценке, использование флага и других символов нации дисциплинирует и сплачивает граждан, а также играет значимую роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Кроме того, законопроект отвечает целям Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.

Комментарии

Никита Чаплин, депутат ГД:

"Видимость государственных символов - таких, как флаг - позволит нашей молодежи более активно ощущать свою принадлежность к российскому народу и нации. Вывешивание флага над образовательными учреждениями будет ежедневным напоминанием о национальных ценностях, важности солидарности и ответственности перед страной. И то, что его поднимут над вузами и детскими садами, - очень ценный инструмент для патриотического воспитания, формирования национальной идентичности и гражданского сознания, а также сплочения общества вокруг общих ценностей и целей. Это будет способствовать развитию у молодежи чувства гордости за свою страну и мотивации к активному участию в ее развитии и процветании".

Алексей Рябцев, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Государственного университета просвещения: