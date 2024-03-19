Умер советский и российский артист Николай Иванов

Ушел из жизни советский и российский артист Николай Иванов.

Николай Иванович Иванов родился в 1948 году в деревне Кудеснеры Урмарского района Чувашской Республики. Окончил Чебоксарское музыкальное училище имени Павлова.

Работал в Чувашском театре кукол, с 1968 по 2021 год был артистом хора Чувашского государственного театра оперы и балета.

"Театр "Волга Опера" с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Чувашии Николай Иванов. Николай Иванович проработал 53 года артистом хора нашего театра", - говорится в сообщении пресс-службы Чувашского государственного театра оперы и балета.

Далее - выражение соболезнований родным и близким, а также бывшим коллегам Николая Ивановича.

Друзья и поклонники вспоминают Николая Ивановича Иванова как человека высокого профессионализма, обладавшего редкими душевными качествами, доброго и порядочного.

Причина смерти артиста не названа.

Похоронили Иванова 16 марта.