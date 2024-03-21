В России прием в первый класс начнут не позднее 1 апреля

Приемная кампания в первый класс в 2024 году начнется в России не позднее 1 апреля, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Официальный старт приемной кампании в первый класс по всей стране состоится не позднее 1 апреля 2024 года. Записать ребенка в школу родители могут на Едином портале государственных [и муниципальных] услуг или на соответствующем региональном портале. Предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время начинается первая волна: запись детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.

Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В любую другую школу подача заявлений начнется с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября, отметили в министерстве. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если в учебном заведении останутся свободные места.