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Исследование Rambler&Co. Почти треть россиян стали реже питаться фастфудом после ухода зарубежных сетей

Более половины опрошенных заявили, если быстрое питание подорожает, они будут чаще готовить дома

Почти треть россиян стали реже питаться фастфудом после ухода зарубежных сетей
© globallookpress.com

За последние годы в России многое изменилось в индустрии фастфуда. Известные бренды ушли, некоторые предприятия локализовались, цены на блюда изменились. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как часто они любят есть вредную еду и изменились ли их предпочтения.

Согласно опросу, 44% россиян стараются вообще не употреблять фастфуд. Почти столько же (41%) признались, что делают это редко, только когда сильно хочется. Каждый десятый (10%) ест быстрое питание несколько раз в месяц, 3% – несколько раз в неделю, а каждый день – только 2% респондентов.

Большинство участников опроса (32%) всегда предпочитали российские франшизы сетей быстрого питания. Те 28%, кто раньше ходили в зарубежные, недавно перешли на локализованные. Ещё 28% респондентов стали реже питаться фастфудом после ухода западных сетей. Но 12% по-прежнему выбирают оставшиеся зарубежные бренды.

Из тех респондентов, которые предпочитают российские франшизы быстрого питания, 37% намеренно поддерживают отечественных производителей. 30% уверены, что еда в них вкуснее зарубежных. 18% считают, что российский фастфуд полезнее, а 15% – что дешевле.

Поклонников фастфуда спросили, что в нём привлекает. 58% признались, что иногда им хочется побаловать свои вкусовые рецепторы. 19% таким образом экономят время, 12% нравится вкус. 7% респондентов используют быстрое питание как способ снятия стресса, для 4% – это способ сократить траты на еду.

Среди фастфуд-блюд 28% предпочитают гамбургеры, чизбургеры и прочие виды бутербродов. 19% любят курицу (наггетсы, ножки, крылья и т.д.), 16% – роллы или суши, 14% – пиццу. 13% патриотов предпочитают блины в российских сетях, 7% выбирают картошку, 3% – десерты.

Если любимый фастфуд подорожает, 53% опрошенных станут чаще готовить дома. 27% продолжат покупать любимое быстрое питание, а 14% найдут аналоги дешевле. 6% переключатся на кафе и рестораны.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 марта 2024 года, охват составил 22 642 интернет-пользователя, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.

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