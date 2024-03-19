Почти треть россиян стали реже питаться фастфудом после ухода зарубежных сетей

Более половины опрошенных заявили, если быстрое питание подорожает, они будут чаще готовить дома

За последние годы в России многое изменилось в индустрии фастфуда. Известные бренды ушли, некоторые предприятия локализовались, цены на блюда изменились. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как часто они любят есть вредную еду и изменились ли их предпочтения.

Согласно опросу, 44% россиян стараются вообще не употреблять фастфуд. Почти столько же (41%) признались, что делают это редко, только когда сильно хочется. Каждый десятый (10%) ест быстрое питание несколько раз в месяц, 3% – несколько раз в неделю, а каждый день – только 2% респондентов.

Большинство участников опроса (32%) всегда предпочитали российские франшизы сетей быстрого питания. Те 28%, кто раньше ходили в зарубежные, недавно перешли на локализованные. Ещё 28% респондентов стали реже питаться фастфудом после ухода западных сетей. Но 12% по-прежнему выбирают оставшиеся зарубежные бренды.

Из тех респондентов, которые предпочитают российские франшизы быстрого питания, 37% намеренно поддерживают отечественных производителей. 30% уверены, что еда в них вкуснее зарубежных. 18% считают, что российский фастфуд полезнее, а 15% – что дешевле.

Поклонников фастфуда спросили, что в нём привлекает. 58% признались, что иногда им хочется побаловать свои вкусовые рецепторы. 19% таким образом экономят время, 12% нравится вкус. 7% респондентов используют быстрое питание как способ снятия стресса, для 4% – это способ сократить траты на еду.

Среди фастфуд-блюд 28% предпочитают гамбургеры, чизбургеры и прочие виды бутербродов. 19% любят курицу (наггетсы, ножки, крылья и т.д.), 16% – роллы или суши, 14% – пиццу. 13% патриотов предпочитают блины в российских сетях, 7% выбирают картошку, 3% – десерты.

Если любимый фастфуд подорожает, 53% опрошенных станут чаще готовить дома. 27% продолжат покупать любимое быстрое питание, а 14% найдут аналоги дешевле. 6% переключатся на кафе и рестораны.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 14 марта 2024 года, охват составил 22 642 интернет-пользователя, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.