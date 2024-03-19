Переехавшая в Нижний Новгород семья из Канады может покинуть Россию

Переехавшая в Нижний Новгород семья из Канады может временно покинуть Россию. Об этом они сообщили в своем видеоблоге. Три дня назад Аренд Фейнстер опубликовал новый ролик. В нем он сообщил, что через три недели ему с женой с 9 детьми придется покинуть Россию: закончится срок действия туристической визы.

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Чтобы получить вид на жительство, канадской семье необходимо будет сдать тест по русскому языку. Фейнстеры ежедневно активно его изучают, но к тесту пока не готовы. Если они покинут страну, то вновь смогут подать документы на постоянное жительство только через три месяца. При этом поездка в Канаду обойдется семье в 40 тысяч долларов.

Подписчики блогера обратились в соцсетях к губернатору Глебу Никитину с просьбой помочь получить канадцам российское гражданство в ускоренном порядке.

В ответ министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева сообщила, что вопрос находится на контроле Правительства.

«Мы пригласили их в регион и делаем все возможное, чтобы им было здесь комфортно. Эта семья в ускоренном порядке уже получила квоту на временное проживание. В остальных вопросах тоже помогаем», — отметила она.

Напомним, что Аренд вместе с женой и девятью детьми переехали в Нижний Новгород этой зимой. В России они намерены открыть свою ферму и заниматься сельским хозяйством.