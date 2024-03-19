В Подмосковье отремонтируют 26 детских садов в 2024 году

В Московской области в 2024 году капитально отремонтируют 26 детских садов в рамках президентской программы.

Об этом сообщает телеканал «360».

В дошкольных образовательных учреждениях проведут ремонт фасада и кровли с утеплением помещений, обновят входные группы, заменят все инженерные системы, установят новые окна.

На прилегающих территориях обустроят игровые площадки для детей разных возрастов.

Планируется, что 23 детских сада сдадут к 1 сентября, ещё три отремонтируют к концу года.

Ранее сообщалось, что детская больница в Салехарде открылась после капремонта.