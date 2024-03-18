В Белгороде прокомментировали информацию о дефиците продуктов в магазинах

Пресс-служба мэрии Белгорода сообщила, что информация о дефиците продуктов в магазинах города не соответствует действительности.

По словам представителей мэрии, эта информация распространяется злоумышленниками в целях создания паники в городе. В пресс-службе также призвали жителей Белгорода доверять только проверенным источникам информации.

«Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе мэрии.

Ранее мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности в городе.