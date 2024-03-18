Россияне стала меньше брать отпуска

Количество сотрудников, которые ежегодно и полностью используют свои отпуска, сокращается. По данным сервиса SuperJob, около 7% работников не брали отпуска более 2 лет. Карьерный консультант, основатель карьерной школы «Лестница» Ирина Князева назвала основные ситуации, когда люди чаще стали отказываться от заслуженного отдыха. Так, например, отсутствие сотрудников, обладающих уникальными знаниями и навыками, может привести к ухудшению работы бизнес-процессов компании. В связи с этим руководители просят таких работников повременить с отпуском, и те соглашаются. Но и руководители нередко отказываются брать отпуск. Почему так происходит, эксперт рассказала в интервью Авторадио:

«Руководители подразделений, например, могут отказываться от отпуска по собственной инициативе, если есть сложности с делегированием или страх потерять контроль над рабочим процессом. Некоторые, уходя в отпуск, продолжают так или иначе работать в отпуске удаленно, по собственной инициативе, придерживаясь идеи, что работа должна быть на первом месте. Они могут опасаться, что во время их отсутствия на работе что-то может пойти не так. Что их работа не будет выполнена так, как они хотели бы, придерживаясь стереотипа: если хочешь, чтобы все было сделано правильно, сделай сам. А возможно, и наоборот: опасение того, что кто-то другой справится с задачами лучше него.»

Напомню, что по соглашению с работодателем сотрудник может перенести свой отпуск на другой срок. Но работать без отпуска более 2 лет запрещено. А работники с вредными и опасными условиями труда, а также несовершеннолетние, должны отдыхать каждый год.