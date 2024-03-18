Сергей Газаров, художественный руководитель Театра Сатиры, озвучил последнюю волю легендарного артиста Александра Ширвиндта, который ушел из жизни 15 марта на 90-ом году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Худрук напомнил, что почетный президент несколько лет назад отошел от активной работы в театре. Вместе с тем, он продолжал выходить на сцену в спектакле «Где мы?!…».

Хазанов рассказал о последнем разговоре с Ширвиндтом

«К сожалению, [этого] спектакля больше не будет. Не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а потому что он так распорядился», — подчеркнул Газаров.

Ранее известный сатирик Геннадий Хазанов сообщил о том, что незадолго до смерти Ширвиндта разговаривал с ним. Артист заявил в ходе беседы, что его телефонная книжка стала бессмысленной: в ней никого больше нет.