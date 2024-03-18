Наталья Поклонская: биография

В понедельник, 18 марта 2024 года, исполнилось 43 года бывшему прокурору Крыма, советнику генпрокурора России Наталье Поклонской. «Рамблер» собрал ключевые факты из ее биографии.

Детство и юность

Поклонская родилась в поселке Алексеевка под Луганском в 1980 году. Позже ее семья переехала в Евпаторию. После окончания школы в Крыму Поклонская поступила на юридический факультет филиала Харьковского национального университета внутренних дел. В 2002 году она начала работать в органах украинской прокуратуры.

С конца 2012-го по начало марта 2014 года Поклонская работала в Киеве - она занимала должность старшего прокурора в Главном управлении надзора за соблюдением законов в уголовном производстве.

Прокурор Крыма

Поклонская рассказывала «Комсомольской правде», что написала рапорт об увольнении на фоне Евромайдана и смены генпрокурора Украины.

«Рапорт мне никто не подписал, пояснив тем, что я устала и мне необходимо отдохнуть и прийти в себя. Но я высказала свою позицию по поводу всего того, что произошло в Киеве, прямо назвав это расцветом нацизма», - заявила Поклонская.

После этого, по ее словам, она уехала, «прекрасно понимая, что обратно не вернется». Поклонская рассказала, что приехала домой к родителям и затем обратилась в правительство Крыма, предложив свою помощь - «вплоть до того, чтобы бюллетени печатать».

10 марта 2014 года крымский Верховный совет назначил Поклонскую прокурором Крыма. После референдума о вступлении полуострова в состав России Поклонскую назначили прокурором Крыма в системе прокуратуры РФ. Этот пост Поклонская занимала до осени 2016 года.

После Крыма

Осенью 2016 года Поклонская стала депутатом Госдумы VII созыва в составе фракции «Единая Россия». В Думе она была заместителем главы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В октябре 2021 года Поклонскую назначили послом в Кабо-Верде, но позже она отказалась от дипломатической должности из-за личных обстоятельств. В феврале Поклонская была назначена замглавы Россотрудничества, там она сосредоточилась на защите прав соотечественников и на работе в сфере культуры.

В июне 2022 года Поклонская заняла должность советника генпрокурора РФ.

«Няш-мяш»

На фоне событий 2014 года в Крыму Поклонская получила известность в разных странах, а в Японии она стала героиней аниме. Ее фраза «здесь я - прокурор, и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу» - превратилась в мем.

В интервью «КП» Поклонская рассказывала, как относится к своим аниме-портретам.

«Есть же рисунки всяких чиновников, политиков и других публичных людей. Я к этому так и отношусь - никуда от этого не уйдешь», - отмечала она.

Поклонская говорила, что с рисунками ее познакомила дочь (единственная дочь Поклонской родилась в 2005 году).

«Дочка, ежедневно отслеживая все эти рисунки, потом радостно рассказывает мне про то, что я скоро стану героиней японских мультсериалов. Дочке это, конечно же, интересно. А я не вникаю, потому что просто нет времени», - отмечала Поклонская.

В 2018-2019 годах Поклонская состояла в браке с юристом Иваном Соловьевым, главой аппарата уполномоченного по правам человека РФ.

Поклонская получила известность и как почитательница императора России Николая II. В 2015 году она приняла участие в открытии бюста императора в Ливадийском дворце. Его установили у главного входа в бывшую летнюю резиденцию императорской семьи. В марте 2017 года Поклонская рассказала, что бюст начал мироточить.

Также Поклонская выступала за установление в России дня памяти Николая II.