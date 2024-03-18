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Ургант, Киркоров, Алентова: кто пришел проститься с Ширвиндтом

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Сын А. Ширвиндта Михаил (слева) и телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с народным артистом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Сын А. Ширвиндта Михаил (слева) и телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с народным артистом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Церемония прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Церемония прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Актрисы Вера Алентова и Александра Захарова (слева направо) на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Актрисы Вера Алентова и Александра Захарова (слева направо) на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Артист цирка, актер Амаяк Акопян перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
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Артист цирка, актер Амаяк Акопян перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Вдова А. Ширвиндта Наталья Белоусова и сын Михаил на церемонии прощания с народным артистом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Вдова А. Ширвиндта Наталья Белоусова и сын Михаил на церемонии прощания с народным артистом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Артист Владимир Винокур перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
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Артист Владимир Винокур перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Иван Ургант с супругой перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
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Иван Ургант с супругой перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

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Леонид Ярмольник перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
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Леонид Ярмольник перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Клара Новикова перед прощанием с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
12/19
Клара Новикова перед прощанием с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Вдова актера, режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта Наталья Белоусова и ее сын телеведущий Михаил Ширвиндт на церемонии прощания в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
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Вдова актера, режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта Наталья Белоусова и ее сын телеведущий Михаил Ширвиндт на церемонии прощания в Театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
14/19
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
15/19
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
16/19
Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Художественный руководитель Театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
17/19
Художественный руководитель Театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Очередь на церемонию прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом у Театра сатиры, 18 марта 2024 года
18/19
Очередь на церемонию прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом у Театра сатиры, 18 марта 2024 года 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Портрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом в Москве, 18 марта 2024 года
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Портрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом в Москве, 18 марта 2024 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

В московском Театре сатиры завершилось прощание с его многолетним худруком, народным артистом России Александром Ширвиндтом.

Проводить актера в последний путь пришли артисты Владимир Винокур, Иван Ургант, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Игорь Золотовицкий, иллюзионист Амаяк Акопян, певец Филипп Киркоров.

«Он был человеком с таким юмором по жизни — его увидишь и уже смеешься. Я его ученик. Гениальный человек», — сказал журналистам народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Венок на церемонию прислал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ширвиндт скончался вечером 15 марта в больнице, в последнее время он плохо себя чувствовал. После кремации артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Общество
Фото
Клара Новикова
Владимир Винокур
Игорь Золотовицкий
Вера Алентова
Александр Ширвиндт
Леонид Ярмольник
Амаяк Акопян
Иван Ургант
Константин Райкин
Юлия Меньшова
Филипп Киркоров
Владимир Путин
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