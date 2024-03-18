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Хазанов рассказал о последнем разговоре с Ширвиндтом

Известный сатирик Геннадий Хазанов в начале выступления в Театре Сатиры заявил, что будет говорить об артисте Александре Ширвиндте коротко и без лишнего пафоса, пишет «Московский комсомолец».

Накануне в театре простились с Александром Ширвиндтом. Актер скончался в возрасте 89 лет из-за проблем с сердцем. Проводить его в последний путь пришли близкие и поклонники.

«Я как будто слышу Шурины слова: «Ген, покороче и менее пафосно», — заметил Хазанов.

Сатирик сообщил, что Ширвиндт очень любил 1 апреля, устраивал в этот день различные розыгрыши, лотереи.

Хазанов отметил, что незадолго до смерти Ширвиндта говорил с ним и тот признался, что его «телефонная книжка стала бессмысленной, никого нету».

Актер подчеркнул, что стер телефоны всех ушедших друзей. Он добавил, что «имя Шуры стирать не собирается».

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