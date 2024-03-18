Смерть сына, несправедливое увольнение, одиночество: как жила диктор Светлана Моргунова

18 марта исполнилось девять дней со дня смерти народной артистки Светланы Моргуновой. В последние годы жизни она регулярно посещала могилу своего единственного сына Максима. Похоронили диктора Центрального телевидения рядом с ним, на Троекуровском кладбище.

Моргунова построила блестящую карьеру — работала диктором на ЦТ, вела «Голубые огоньки» и все важные концерты в Колонном зале Дома Союзов. «КП» вспомнил важные детали биографии всесоюзной любимицы.

Инсульт после смерти сына

Максим Мокргунов скончался 19 мая 2020 года в возрасте 52 лет. Через полгода у Моргуновой случился инсульт — она справилась, однако стала медленнее говорить и двигаться. В результате ей пришлось завести сиделку-помощницу, которая и стала свидетелем смерти диктора 10 марта 2024 года.

«Мы сидели, кино смотрели, вижу ей стало плохо - сразу потеряла сознание. "Скорая" приехала, и они сказали – сердце остановилось. Я ее очень любила, и она меня любила…» — рассказала Мутабар в эфире программы «Малахов».

За несколько дней до смерти, 7 марта, Моргунова отпраздновала 84-летие. Вместе с ней праздновали внучки, невестка Елена Захарова и помощница. Захарова рассказывала, что испекла своей свекрови ее любимый торт «Прага». Женщина не думала, что это будет последний день рождения артистки.

«Отмечали, как всегда, желали ей здоровья. Всегда она поднимала первый тост за Максима. Мое личное ощущение, что она умерла тогда, вместе с ним», — сказала невестка.

Согласно медицинскому заключению, у Моргуновой оторвался тромб. Она скончалась до приезда медицинских работников.

Идеальная карьера

Моргунова поступила в студию Юрия Завадского при театре Моссовета сразу после школы. Однако доучиваться не стала — увидела объявление о наборе в дикторскую группу и пошла туда. Среди сотен кандидаток для обучения выбрали Моргунову и еще несколько человек.

Ее коллега Анна Шатилова вспоминала, что полтора года они занимались с великим дикторами тех лет — Ольгой Высоцкой, Юрием Левитаном и Сергеем Богомоловым. Параллельно с практикой они устроились на работу. В 1961 году Моргунова начала работать на телевидении.

Моргуновой удалось стать лучшей на Центральном телевидении. Врожденная грамотность, безупречный русский язык, сильный красивый голос и свой стиль позволили ей запомниться многим советским гражданам. Артистка была эталонной ведущей самых важных концертов страны, в том числе в Доме союзов и в Кремлевском Дворце.

«Помню мой первый выход на сцену Малого зала консерватории – я вела концерт в тот день, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Я имела счастье общаться с такими талантливыми людьми, как Арно Бабаджанян, Марк Фрадкин, Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Юрий Гуляев…», — рассказывала Моргунова о своем первом концертном мероприятии.

Также Моргунова вела престижные творческие вечера звезд той эпохи. Например, она долгие годы была «конферансье» Муслима Магомаева.

Когда в 1995 году дикторский отдел закрыли, артистка продолжила вести концерты. При этом она обиделась на такое решение реформаторов телевидения. Она отмечала, что молодое поколение ведущих больше не интересовалось правильными интонациями и ударениями — по мнению диктора, от этого страдает общая культура.

В последние годы работы Моргунова отказывалась от «сомнительных передач», телешоу и интервью, а также съемок в рекламе. После выхода на пенсию с ней продолжали советоваться родственники и знакомые — Моргуновой такое внимание всегда было приятно.