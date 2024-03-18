В Театре Сатиры началось прощание с Александром Ширвиндтом

У Театра Сатиры выстраивается длинная очередь. В ней - простые зрители, коллеги, друзья. Актер Владимир Винокур поделился воспоминаниями о коллеге и друге.

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"Это мой учитель, который поставил мой первый спектакль, - сказал он. - Вместе с Леоном Оганезовым мы играли спектакль "Выхожу один я" - автор Аркадий Арканов. Мы дружили 45 лет. Это огромная потеря для искусства, коллег и друзей. Он был друг высочайшей категории. Остроумный до последних дней. Я хорошо помню, когда мы у него репетировали. Еще его мама Раиса Самуиловна была дома. Она была главным редактором в московской филармонии. Она уже была на пенсии, почти не ходила. Я спрашивал: "Какие планы на вечер? Она отвечала: "Володечка, сейчас платье бальное надену, поеду танцевать". Она была остроумна. Шура в нее".

Также пришел проститься с другом актер Валерий Баринов.

"Он требовал, чтобы его называли Шура, - сказал Баринов. - Его знали все - от президента до последнего дворника. Ширвиндт - это среда обитания, в которой мы все существовали. На него нельзя было обижаться, ему нельзя было завидовать. Все, что можно было делать, это восхищаться им. И это даже не утрата или потеря. Все мы смертны. Он прожил большую яркую интересную жизнь. Но сказать, что нам будет его не хватать, не сказать ничего. Нам просто будет не хватать воздуха".

Напомним, известный актер и президент Театра Сатиры скончался 15 марта. После гражданской панихиды в Театре Сатиры его похоронят на Новодевичьем кладбище.