Центр российского города затопили фекальные реки

Центр Читы затопили фекальные реки. О коммунальной аварии порталу «Чита.ру» сообщили местные жители.

Инцидент произошел в районе торгового центра «Арена». В результате засора сточные воды разлились от улицы Красной Звезды до Каштакского кольца. Для устранения последствий повреждения канализационных сетей на место прибыли специалисты коммунальных служб. Причины произошедшего выясняются.

В конце февраля в Кемерово прорыв магистрали с холодной водой загнал автомобили в «ледяную ловушку». В 30-градусный мороз вода замерзла моментально, а вместе с ней и припаркованные машины. В январе нечистотами затопило Новочеркасск. На решение проблемы коммунальщикам не хватило недели. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Аналогичная ситуация произошла и в городе Вилково Одесской области, который также называют «украинской Венецией». Из-за неполадок в вакуумной канализации грязные стоки потекли в Дунай.