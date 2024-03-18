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Прощание с Наталией Касаткиной началось в атриуме Большого театра

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР художественным руководителем и главным балетмейстером Государственного академического театра классического балета Наталией Касаткиной, умершей 13 марта в возрасте 89 лет, началось в атриуме Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), передает корреспондент ТАСС.

Прощание с балериной Касаткиной началось в Большом театре
© РИА Новости

Гражданская панихида сопровождается негромкой музыкой, люди несут цветы. Гроб установлен в центре зала. Рядом с ним размещен портрет Касаткиной и установлены венки от Департамента культуры города Москвы, Государственного театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, ГАБТ, Государственного Кремлевского дворца, а также от родственников балерины.

Ранее соболезнования родным и близким Наталии Касаткиной выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что она была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником и добрая память о ней навсегда сохранится в сердцах ее близких, друзей, коллег, учеников и, конечно, всех ценителей высокого искусства.

Соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РСФСР выразили, в частности, народные артисты СССР хореографы Борис Акимов, Вячеслав Гордеев и Михаил Лавровский. Они отметили неоценимый вклад артистки в русский балет, ее ярчайшую индивидуальность и принадлежность к поколению блистательных мастеров Большого театра 60-70-х годов, которые своим ярким творчеством украшали его сцену и писали его историю.

После прощания с балериной состоится отпевание в храме Рождества Христова в деревне Рождествено городского округа Истра Московской области. Похоронят народную артистку РСФСР на кладбище деревни Зеленково.

Общество
Наталия Касаткина
Борис Акимов
Михаил Лавровский
Вячеслав Гордеев
Владимир Васильев
Владимир Путин
Московская Область
Истра