Прощание с балериной Касаткиной началось в Большом театре

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР художественным руководителем и главным балетмейстером Государственного академического театра классического балета Наталией Касаткиной, умершей 13 марта в возрасте 89 лет, началось в атриуме Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), передает корреспондент ТАСС.

Гражданская панихида сопровождается негромкой музыкой, люди несут цветы. Гроб установлен в центре зала. Рядом с ним размещен портрет Касаткиной и установлены венки от Департамента культуры города Москвы, Государственного театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, ГАБТ, Государственного Кремлевского дворца, а также от родственников балерины.

Ранее соболезнования родным и близким Наталии Касаткиной выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что она была настоящей звездой, выдающимся хореографом, педагогом и наставником и добрая память о ней навсегда сохранится в сердцах ее близких, друзей, коллег, учеников и, конечно, всех ценителей высокого искусства.

Соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РСФСР выразили, в частности, народные артисты СССР хореографы Борис Акимов, Вячеслав Гордеев и Михаил Лавровский. Они отметили неоценимый вклад артистки в русский балет, ее ярчайшую индивидуальность и принадлежность к поколению блистательных мастеров Большого театра 60-70-х годов, которые своим ярким творчеством украшали его сцену и писали его историю.

После прощания с балериной состоится отпевание в храме Рождества Христова в деревне Рождествено городского округа Истра Московской области. Похоронят народную артистку РСФСР на кладбище деревни Зеленково.