Симоньян: слова Путина о возвращении Крыма в «родную гавань» вызывают слезы

Российская журналистка Маргарита Симоньян в годовщину присоединения Крыма к России призналась, что плачет над словами Владимира Путина, когда он сказал в 2014 году, что Крым и Севастополь «возвращаются в родную гавань». Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла», — прокомментировала Маргарита Симоньян выступление Путина времен 2014 года.

Она подчеркнула, что никогда не испытывала такой гордости, как тогда.

Сегодня 18 марта отмечается годовщина с момента, как Владимир Путин официально объявил о возвращении Крыма в 2014 году. Полуостров был присоединен к России в результате референдума.