Симоньян рассказала об эмоциях, вызванных словами Путина о возвращении Крыма

Главный редактор телеканала RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призналась, что расплакалась, когда слушала слова президента России Владимира Путина о возвращении Крыма в состав России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

18 марта в России отмечается годовщина присоединения Крыма. Он вошел в состав России по результатам референдума. Симоньян опубликовала фрагмент выступления главы государства 18 марта 2014 года, в день воссоединения полуострова с РФ.

«Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла. Такого ликования, такой гордости я не испытывала никогда», — прокомментировала слова Путина главред.

Она добавила, что каждый день с «почти религиозным трепетом» и «замиранием сердца» ждет «повторения этих эмоций», когда в Россию «вернутся все русские земли».

Ранее свое поздравление с Днем воссоединения Крыма с Россией опубликовал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что это событие определило будущее страны и открыло новые возможности для развития.