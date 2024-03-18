В вузах России планируют запустить программу изучения акваторий Камчатки

Акватории Камчатки будут изучать на федеральном уровне, данную программу в вузах страны запустят в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал глава региона Владимир Солодов.

"Мы работаем над утверждением комплексной научной программы изучения Камчатского края и прилегающих акваторий на федеральном уровне. Она уже в финальной стадии утверждения, в эту программу будут вовлечены академические институты и вузы в стране. Она будет запущена в 2024 году", - сказал губернатор.

Ранее на Камчатке был создан Центр компетенций по изучению проблем Мирового океана. Такое решение было принято в 2021 году после так называемых красных приливов, когда в акваториях края произошла массовая гибель морских гидробионтов. Также на базе Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга будет запущена программа по обучению магистров сейсмологии и вулканологии.