$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

В Гомеле мужчина привел домой коня, чтобы обрадовать сына

В Республике Беларусь местный житель привел домой коня. Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

Инцидент произошел в городе Гомель: 50-летний мужчина таким образом хотел сделать сюрприз на день рождения своего двухлетнего сына. Гомельчанину удалось завести животное на второй этаж, но в квартиру конь так и не попал. По данным канала, мужчина совершил авантюру в состоянии алкогольного опьянения.

С нарушителем уже провели беседу сотрудники милиции.

Общество
Видео
Гомель
Беларусь
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости