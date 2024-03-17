Собчак заявила, что «зашла в электронную дверь»

Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что приняла участие в голосовании на выборах президента России.

В конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла так называемая «голая вечеринка». Ее участники и организаторы в дальнейшем принесли извинения, заявили, что «вошли не в те двери».

Блогер пояснила, что проголосовала дистанционно: «зашла в электронную дверь». К своему посту она приложила скрин с соответствующего сайта.

Собчак уточнила, что телеведущая Анастасия Ивлеева также нашла нужную дверь, шоумен Филипп Киркоров «зашел не в ту дверь». Следующая в очереди — певица Лолита Милявская, предположила она.

Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.