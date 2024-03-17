СМИ: сеть пивных Розенбаума проиграла суд питерским коммунальщикам

Сеть пивных «Толстый фраер», принадлежащих известному певцу Александру Розенбауму, проиграла суд представителям коммунальных служб Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, «Невский экологический оператор» подал в суд на сеть баров в связи с тем, что она в период с января 2022 по февраль 2023 не платила за вывоз мусора. Сумма долга составила 385 тыс. рублей.

Кроме того, коммунальщики подали иск к «Толстому фраеру» из-за неоплаты электроэнергии — по нему с компании пытаются взыскать 84 тыс. рублей.

Руководство «Толстого фраера» подало апелляцию. Во время заседаний представители сети уверяли, что все шесть заведений в этот период не работали из-за ковидных ограничений. Следовательно, светом не пользовались и мусор не выбрасывали.

Журналисты отметили, что представители сети в дальнейшем отказались от дальнейших разбирательств и отозвали апелляцию.

Напомним, что рестораны сети получили название в честь песни Розенбаума из альбома «Гоп-стоп». В 2022 году годовой доход заведений составил около 180 млн рублей.