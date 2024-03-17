Московские аэропорты Домодедово и Внуково, а также подмосковный Жуковский работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации. Введенные с 09:39 мск ограничения отменены.

"Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе. В 11:15 мск временные ограничения <...> сняты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщили в Домодедово, во время действия ограничений на запасные аэродромы было направлено три рейса: Норильск - Москва и Горно-Алтайск - Москва (ушли в Нижний Новгород) и Ош - Москва (ушел в Шереметьево).

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Домодедово была отражена атака беспилотника.