Названа дата прощания с Ширвиндтом

Прощания с народным артистом РФ и президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом пройдет 18 марта в театре, сообщил ТАСС сын артиста Михаил Ширвиндт. По его словам, церемония начнется в полдень.

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Церемония пройдет в понедельник с 12:00 до 14:00 в Театре сатиры, — сказал собеседник агентства.

Глава государства Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Ширвиндта. Он подчеркнул, что президент Театра сатиры посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей и был доброжелателен к коллегам и ученикам.

Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что Ширвиндт являлся его крестным отцом на эстраде. Он вспомнил, как однажды Ширвиндт дал ему возможность показать свой талант, разрешив выступить в театре с пародией.

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем.