В Белгородской области отменили занятия в школах 18 и 19 марта
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти приняли решение об отмене занятий в школах в понедельник, 18 марта, и во вторник, 19 марта.
Об этом он написал в Telegram.
«Самое главное, что в понедельник и вторник занятий в школах не будет, в том числе и дистанционных», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что такое решение власти будут рекомендовать принять и всем вузам региона.
Он также рассказал, что в воскресенье, 17 марта, и понедельник, 18 марта, в регионе не будут работать торговые центры.
16 марта украинская армия вновь обстреляла Белгородский район, два человека погибли, ещё трое получили ранения.