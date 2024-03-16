Мизулина показала, как печет блины в Minecraft

В популярной компьютерной онлайн-игре Minecraft появилась возможность печь блины и заниматься другими «традиционными русскими активностями». Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Пеку блинчики теперь и в Minecraft», — написала Мизулинга в Telegram-канале.

В подтверждение она опубликовала ролик с эпизодом игры, где ее персонаж под «Калинку» готовит квадратные блины на квадратной сковородке.

По словам Мизулиной в Minecraft появилась также локация деревни и много традиционных русских активностей. Это жмурки, русский бой, перетягивание каната и даже возможность посетить Красную площадь. Все это появилось в игре «в ходе Русского феста».

Глава Лиги безопасного интернета пообещала пользователям, что завтра присоединится к стриму и поиграет вместе с ними.

Ранее стало известно, что в Minecraft создали новый вид оружия — булаву.