Народный артист РСФСР скончался накануне в возрасте 89 лет.

Президент Театра сатиры был прекрасным актёром и хорошим товарищем и прожил яркую жизнь, рассказал телеведущий и актёр Андрей Ургант в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я родился абсолютно счастливым человеком. Это было ровно практически 67 лет назад. И все эти 67 лет моя семья дружила с Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Мне повезло — я прушник по жизни. Это я сейчас не о себе рассказываю, а о нём. Он как вошёл в наш дом, так и остался в нашем доме в фигуральном смысле этого слова. Меня он называл «сынок», я его называл «папа». Я обращался к нему с просьбой зачислить студентов на его курс, а, оказывается, он их уже зачислил. Он всегда смеялся моим шуткам, а я обожал его разговоры, потому что у многих создавалось сложное ощущение, что он шутит, а он всегда говорил чистую правду — за это я его и люблю. В остальном он был, конечно, и актёром прекрасным, и товарищем очень хорошим. Я не знаю, что потеряла страна. Страна потеряла Ширвиндта, а я потерял близкого родственника. Это очень горько. Он прожил яркую жизнь. Я маму потерял два года назад, вчера я потерял своего папу ещё одного. Он был мой духовный наставник. Самое главное — я его просто любил не за то, что он знаменит, что он потрясающий рассказчик, а что он — это он».

Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с народным артистом РСФСР пройдёт в Московском академическом театре сатиры.

«Дата определится позднее, скорее всего, в понедельник. Потом состоится отпевание и похороны на Новодевичьем кладбище», — заявил ТАСС художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Александр Ширвиндт руководил Театром сатиры с 2000 года, до этого 30 лет служил там как актёр. В 2021-м артист ушёл с этого поста, заявив, что возраст «обнулить невозможно». Ширвиндт стал президентом Московского академического театра сатиры.