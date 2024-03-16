Умерла народная артистка БССР Нина Давыденко

15 марта не стало Нины Давыденко, народной артистки БССР (звания удостоена в 1964-м), советской белорусской артистки балета.

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Нина Степановна Давыденко родилась 8 мая 1933 года в Витебске. В 1952-м окончила Московское хореографическое училище, танцевала в столице.

В 1952-1973 годах - ведущая танцовщица Большого театра оперы и балета БССР. После ухода со сцены работала педагогом-репетитором классического танца.

Среди ее театральных работ были Надейка в постановке "Князь-озеро", Настя в "Подставной невесте", Эгина в "Спартаке", танцевала партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Маши в "Щелкунчике", Авроры в "Спящей красавице", Золушки, Сольвейг, Китри.

Некролог публикует БЕЛТА - со ссылкой на пресс-службу национального Большого театра.

Причина смерти 90-летней балерины и педагога не указана.

Прощание с народной артисткой пройдет 18 марта в ритуальном зале крематория на Северном кладбище, поселок Новинки.