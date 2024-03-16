Закрепление за РФ статуса тех территорий, жители которых предпочитают жить с Россией, должно стать одной из гарантий безопасности страны в случае переговоров, подчеркнула в эфире передачи «Своя правда» главред RT Маргарита Симоньян. Фрагмент программы опубликовал Telegram-канал RT.

Симоньян заметила, что Россия также должна требовать проведения трибунала над Владимиром Зеленским и его подельника.

По ее мнению, тех, кто инициировал и осуществил удары по российским городам, нельзя просто отстранить от власти. Она добавила, что из-за них девятилетнему мальчику из Белгородской области пришлось собой закрывать младшую сестру во время обстрела.

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Военные преступники должны сидеть в тюрьме, а не загорать и есть лобстеров во Флориде или Калифорнии, резюмировала Симоньян.

Ранее журналистка предположила, что боевики, которые пытались прорваться через границу и захватить село в Белгородской области, планировали устроить «Беслан» с тем, чтобы терроризировать Россию в дни выборов.