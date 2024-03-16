Библиотека в арт-кэмпе и новые артисты на "Дикой Мяте" - новые подробности фестиваля

В арт-кэмпе «Дикая Мята» откроется филиал Московской библиотеки имени Юрия Гагарина, в мае на домиках появятся новые муралы с изображением музыкантов. Этим летом впервые на фестивале выступят Хаски, «Фанкин» и «Созвездие отрезок»

© Партнерский материал

Мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая Мята» в 2024 году пройдет 14–16 июня на легендарном поле в Тульской области, за многие годы ставшим местом притяжения для меломанов со всей страны. Шесть сцен и три дня любви и музыки – для гостей open-air будет построен фестивальный город с многочисленными кафе и ресторанами, спортивными площадками, территорией детства, театрами и лекторием, бесплатными питьевыми фонтанчиками, мощеными дорожками и развлечениями для детей и взрослых.

С 2022 года территория фестиваля функционирует круглогодично как арт-кэмп, принимая путешественников и любителей музыки со всей страны.

В арт-кэмпе «Дикая Мята» откроется филиал Московской библиотеки имени Юрия Гагарина

© Пресс-служба фестиваля

Музыка, литература, кино, живопись – все это арт-кэмп «Дикая Мята». Здесь два раза в неделю проходят концерты с бесплатным входом, проводятся кино-уикенды, творческие встречи, квизы. В барнах проходят мини-выставки замечательных российских художников, а часть домов украшены эпическими муралами с изображением музыкантов, внесших значительный вклад в развитие музыкальной индустрии. И вот теперь очередной шаг - 22 марта откроется филиал Московской библиотеки имени Юрия Гагарина.

В филиал арт-кэмпа будет передано более 200 книг - художественная литература для взрослых и детей, нон фикшн разного направления. Гости кэмпа смогут взять книгу в пользование и погрузится в мир литературных новинок или почитать на ночь ребенку интересную книгу.

В честь открытии филиала гостей кэмпа ждет литературный квиз от Библиотеки имени Юрия Гагарина и творческая встреча с Андреем Дроздовым — руководителем комикс-центра SMART-библиотеки имени Анны Ахматовой, ведущим рубрики «Внеклассное чтение» на телеканале «Пятница», художником-иллюстратором, коллекционером и популяризатором комиксов. Андрей создал фонд комикса в рамках целого комикс-центра «BubbleТека» и является идейным вдохновителем проекта «Поэты Серебряного века: графический роман».

Имя первого советского летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, библиотека носит с 1984 года. С этого периода основным направлением работы стала популяризация знаний об освоении человечеством космического пространства, истории отечественной космонавтики. В «Гагаринке» для посетителей всех возрастов проводятся встречи, посвященные не только космосу, но и воплощению этой темы в искусстве и культуре. Творческие конкурсы, мастер-классы, интеллектуальные игры, космические квесты, театральные и музыкальные перформансы.

Новые муралы в арт кэмп «Дикая Мята»

Весной 2023 года художниками из разных регионов России в арт-кэмпе «Дикая Мята» была создана уникальная арт-галерея - на фасадных стенах части домов появились муралы с изображением легендарных музыкантов - Эми Уайнхаус, группа Nirvana, Егор Летов, Децл, Дженис Джоплин и Луи Армстронг.

© Пресс-служба фестиваля

В 2023 году на территории арт-кэмпа было построено еще 4 космо-дома, а это значит что планируется создать еще 4 авторских мурала с образами музыкантов, внесших вклад в развитие музыкальной индустрии. Уже известно, что один из домов будет посвящен Шинейд О’Коннор, которая выступала на фестивале «Дикая Мята-2013».

Организаторы «Дикой Мяты» приглашают мастеров уличного искусства и монументальной живописи воспользоваться этим невероятным шансом и украсить своей работой уникальную выставку, которая доступна круглый год и без выходных на территории арт-кэмпа «Дикая мята». Заявки от художников принимаются до 1 апреля, а расписать домики авторы смогут в мае 2024.

Новые имена в составе фестиваля

«Дикая Мята» еженедельно объявляет участников фестиваля. В очередную волну анонсов вошли музыканты поколения «новой искренности» - TMNV, «Фанкин», «Бонд с кнопкой», «Созвездие Отрезок».

Впервые на open-air выступят группы «Фанкин», «Созвездие Отрезок» и Хаски. «Фанкин» - музыкальный проект Артема Хворостухина — телеведущего, музыканта, блогера и харизматичного МС, и Ивана Москвина — 4-кратного Чемпиона России по live-битмейкингу.

© Пресс-служба фестиваля

«Созвездие Отрезок» - проект, в котором встретились участники группы «Хадн дадн» Варя Краминова и Никита Чернат, автор и вокалист Антон Дворцевой и саунд-продюсер Искандер Еримбетов. Группа создает свою собственную магическую вселенную — это широкий спектр танцевальной музыки с массивными синтезаторами, гитарой в неожиданных проявлениях и заигрываниями с традицией и психоделией. Самый яркий медиум группы — живые костюмные номера с зашкаливающей энергией рок-концерта и завораживающей мистерии.

Главное открытие фестиваля «Дикая Мята» - группа «Бонд с кнопкой» - также вернется на сцену «Дикой Мяты» в расширенном составе и обновленном звучании. «Бонд с кнопкой» — одна из главных инди-сенсаций последнего времени. И поэзия, и музыка группы — глубоки и многогранны, а новый альбом «Путешествие» откликнулся в сердцах тысяч меломанов.

Также на фестивале выступит группа TMNV — рок-рейв-фолк коллектив из Саратова, который в своем творчестве умело сочетает народные и фолк мотивы вместе с современными стилями. Музыканты постоянно экспериментируют, совмещая, казалось бы, несовместимое. Каждое выступление TMNV сопровождается слэмом и всеобщими танцами, а такие треки, как «Заря» и «Речушечка», поются хором, ведь они стали уже поистине народными.

Line-up 2024: Zoloto, Drummatix, Хаски, Green Apelsin, polnalyubvi, Sati Ethnica, Найк Борзов, Антоха МС, лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Несладко, Элли на маковом поле, Oligarkh, мытищи в огне, Созвездие Отрезок, Билли Новик с песнями Егора Летова, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Вадяра Блюз, Бонд с кнопкой, Levandowskiy & Sche, Soltwine, TMNV, Инкогнито, Xarista, Фанкин, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, black lama, ToT SamY, Terra, Breaking System, Moscow Klezmer Band, Пока Все Змеи Спят и многие другие, новые анонсы каждую неделю!

«Дикая Мята-2024» – это будет легендарно!

Стоимость билетов: от 1750 до 10000 рублей.

Билеты и подробная информация - на официальном сайте «Дикой Мяты».

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