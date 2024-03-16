В Подмосковье потеплеет до +9 градусов

В субботу, 16 марта, московский регион остается под влиянием северо-западной периферии антициклона. В Москве температура воздуха составит от +6 до +8 градусов, а в Московской области потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщают синоптики портала «Метеовести».

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«Сегодня столица продолжит ощущать влияние. Медленно смещаясь к юго-востоку, он сформирует в регионе облачную с прояснениями и сухую погоду. При этом температурный фон ожидается на 3–4 градуса выше климатической нормы», - отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ветер ожидается южного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 750 мм ртутного столба, что выше нормы. По данным Леуса, суббота в регионе стала 19 днем без осадков. В воскресенье, 17 марта, также осадки не ожидаются, а температура воздуха будет на уровне +5 - +7 градусов.