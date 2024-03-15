В сети предположили, кто позвал Ширвиндта на тот свет

Сегодня из жизни ушел знаменитый советский актер Александр Ширвиндт. Излюбленный артист скончался внезапно. Несмотря на его преклонный возраст публика нашла мистические совпадения, которые, по мнению россиян, и стали причиной смерти звезды.

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В последние годы Ширвиндт часто упоминал лучшего друга Державина и грустил о том, что многие его приятели уже ушли из жизни.

«Мне Миша Державин и Марк Захаров до сих пор снятся. Очень по ним тоскую, конечно. Все мои перемёрли. Снаряды всё чаще рядом со мной взрываются, но я пока цел», — говорил мужчина.

Он также смело рассуждал на тему собственной смерти и бодро отвечал представителям прессы, когда те интересовались, почему он перестал ходить на прощания с некоторыми коллегами. Александр Анатольевич признавал, что устал от мрачных и грузных дней.

«Сил нет ходить на кладбища. Хочу энергию приберечь до собственных похорон», — говорил он.

Однако, на прощаниях у Державина он все-таки появлялся. У гроба попрощался с товарищем и спокойно говорил: «До встречи». Пользователи сети, верящие в мистику, выразили предложение о том, что именно близкий друг позвал актера в мир иной.