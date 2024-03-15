Сафронов рассказал, как Ширвиндт рассмешил Софи Лорен

Народный артист РФ Александр Ширвиндт на одном из дней рождений смог рассмешить актрису Софи Лорен, рассказал российский художник Никас Сафронов для NEWS.ru. По его словам, президент Театра сатиры мог создавать «вихрь интереса вокруг себя».

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Однажды у меня на дне рождения отдельно сидели за столом Ширвиндт, а он всегда вокруг себя создавал вихрь интереса вокруг себя. И как-то ко мне на день рождения прилетела Софи Лорен, села за столами с министрами, важными сановниками кремлевскими. А за столом отдельно у меня дома сидели Табаков, Ширвиндт, Владимир Винокур. И там все время смеялись. Софи Лорен спросила, а почему там все время смеются? Можно я к ним подсяду? И она подсела к ним, сфотографировалась. Через какое-то время она начала понимать — ей переводчик переводил — и тоже стала хохотать, смеяться, — вспомнил Сафронов.

Лорен обычно прилетала на несколько дней и уже в 20:00 уходила, заявил художник. Однако в тот раз, актриса засиделась до самой ночи, потому что ей было весело и интересно, добавил он.

Это говорит о качествах, которым обладают только такие большие люди, как Ширвиндт, Софи Лорен или Орнелла Мути, которая тоже прилетала несколько раз ко мне на дне рождения, — констатировал Сафронов.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, режиссер ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Официальная причина смерти на данный момент неизвестна.