$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

«Отрыжки молодости»: Антонов назвал неожиданную причину смерти Ширвиндта

Проблемы со здоровьем у президента Театра сатиры Александра Ширвиндта начались из-за его образа жизни в молодости, предположил в беседе с MK.RU народный артист России Юрий Антонов. По его словам, когда человек молодой, то он не думает о старости, поэтому «выпивает и хорошо закусывает».

«Отрыжки молодости». Антонов назвал неожиданную причину смерти Ширвиндта
© News.ru
Это все (проблемы со здоровьем. — NEWS.ru) — отрыжки молодости. Когда человек молодой, он не думает о старости, о том возрасте, в котором мы находимся. Поэтому он выпивает, хорошо закусывает. А все это потом отрыгнется. Сто процентов отрыгнется. О старости нужно думать еще в молодости, — сказал Антонов.

Певец заявил, что с уходом Ширвиндта театральная сцена потеряла великого человека. Антонов назвал актера замечательным человеком, к которому все относились с уважением.

Ранее вдова народного артиста РСФСР Михаила Державина Роксана Бабаян призналась, что несколько лет не общалась с Ширвиндтом. По словам актрисы, все изменилось после смерти ее супруга, с которым Ширвиндт дружил еще с детства. Бабаян заявила, что с женой актера Натальей Белоусовой поддерживала приятельские отношения, но они никогда не были близкими подругами. Как отметила актриса, она боится быть навязчивой, поэтому никогда сама не звонила Ширвиндту.

Общество
Наталья Белоусова
Роксана Бабаян
Михаил Державин
Александр Ширвиндт
Юрий Антонов