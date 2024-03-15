Николая Соболева исключили из списка иноагентов

Минюст РФ искючил из списка иноагентов блогера Николая Соболева. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

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Также из списка был исключен бывший главред «Орловских новостей» Денис Константинов.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключены Д.В. Константинов и Н.Ю. Соболев», — говорится в публикации министерства.

В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Николая Соболева. Причиной этому стало то, что блогер позволял себе критику СВО, а также «выступал в поддержку недружественной страны».

До этого Николая Соболева оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

9 января сообщалось, что Минюст придет с проверкой к блогеру Соболеву.