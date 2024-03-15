Николая Соболева исключили из списка иноагентов

Минюст исключил блогера Николая Соболева из списка иноагентов
Минюст РФ искючил из списка иноагентов блогера Николая Соболева. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Также из списка был исключен бывший главред «Орловских новостей» Денис Константинов.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключены Д.В. Константинов и Н.Ю. Соболев», — говорится в публикации министерства.
В феврале министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов Николая Соболева. Причиной этому стало то, что блогер позволял себе критику СВО, а также «выступал в поддержку недружественной страны».
До этого Николая Соболева оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.
9 января сообщалось, что Минюст придет с проверкой к блогеру Соболеву.
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