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Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов

Минюст исключил из списка иноагентов блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов
© соцсети
«В соответствии с распоряжениями Минюста России, в связи с утратой признаков иностранного агента, из реестра исключен Н.Ю. Соболев», — говорится на сайте Минюста.

Кроме него из списка исключили Д. В. Константинова.

Соболева внесли в список иноагентов 3 февраля. Сообщалось, что он высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку Украины.

Общество
Николай Соболев
Минюст России
Украина