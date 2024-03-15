Звезда «Ивана Васильевича» попала в больницу

Народная артистка России Наталья Селезнева попала в больницу с двусторонним воспалением легких, сообщает ТАСС.

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Она пояснила агентству, что заразилась вирусным воспалением и находится в медучреждении уже три дня.

«Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», — призналась актриса.

Селезнева добавила, что прогнозов по выписке врачи пока не делают.

78-летняя актриса Театра сатиры Наталья Селезнева известна по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Не может быть!» и множеству других.

В январе сообщалось, что она экстренно обратилась к врачам из-за начавшихся у нее осложнений после перенесенного коронавируса. Селезнева жаловалась на неважное самочувствие, насморк и кашель. Врачи диагностировали ей острую инфекцию дыхательных путей, но риск развития пневмонии исключали.