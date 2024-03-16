На сайте Московского академического театра сатиры опубликован официальный некролог Александра Ширвиндта.

"15 марта на 90-м году жизни скончался Народный артист России, Президент Театра сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт. Всенародно любимый, невероятный, обожаемый, всю свою жизнь посвятивший театру. Огромная потеря для нас всех", - сказано в нем. "Выражаем свои соболезнования семье Александра Анатольевича, родным, близким, друзьям, коллегам", - говорится в некрологе.

Ширвиндт - художественный руководитель Сатиры в 2000-2021 годах, президент - с ноября 2021-го и до дня своего ухода.

По предварительным данным, причиной смерти народного артиста стали проблемы с сердцем.

Басилашвили прокомментировал смерть Ширвиндта

Народного артиста РФ Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание состоится в его родном театре.