На скале у замка Ласточкино гнездо развернули огромные флаги России и Крыма

В честь 10-летия Крымской весны на скале Ай-Тодор, где находится замок Ласточкино гнездо, развернули гигантские флаги России и Крыма. Вместе они образуют латинскую литеру V, что означает победа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

© Российская Газета

"Встречаем Крымскую весну красивейшим флешмобом на Ласточкином гнезде!" - написала Павленко.

По ее данным, каждый из флагов имеет длину 28 метров, а идея так отметить праздничную дату принадлежит активистам подростково-молодежного центра под руководством Елены Кирилловой. В ее реализации участвовали многие городские службы и волонтеры.

"Наши Доброшвеюшки (именно они сшили флаг), профессиональные скалолазы и многие другие участвовали в акции. Получилось здорово! А главное - проявлено свойственное всем ялтинцам, всем крымчанам, единство! - сообщила Павленко. - Этим флешмобом передаем поздравления в каждый уголок нашей любимой Родины. Мы вместе! Мы едины, как и многие века. И способны справиться с самыми сложными вызовами времени!

Накануне 10-летия референдума о возвращении Крыма в состав Росии, 10 годовщину которого отмечают в этом году, крымчане проводят разнообразные акции, устанавливают рекорды, серьезные и не очень.

Например, атлет из Керчи Егор Сорокалетов на набережной города-героя за 14 минут и 47 секунд протащил на 100 метров 11-тонный КамАЗ. Особенность акции еще и в том, что этот был тот самый КамАЗ на котором Владимир Путин в 2018 году открывал Крымский мост.

18 мая, уже по многолетней традиции, спасатели Алуштинского отряда совершат восхождение к высшей точке горы Чатыр-Даг - Эклизи-Бурун и на высоте 1527 метров над уровнем моря развернут флаги России и Крыма. Такой же тандем в этот день украсит другой знаменитый памятник природы полуострова - Белую скалу.

А театр на ходулях "Шоу великанов" из Евпатории преодолеет 10-километровый маршрут по "Золотому кольцу" этого города-курорта. Артисты на ходулях пройдут 10 локаций по самым известным местам города от библиотека им. А.С. Пушкина на Театральной площади до храма святого Николая Чудотворца и финишируют там, где начали устанавливать рекорд.