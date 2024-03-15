Охлобыстин рассказал о том, как его ранили на Донбассе

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о том, как получил ранение в одной из поездок на Донбасс. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По словам Охлобыстина, в одной из поездок на Донбасс в него попала шальная пуля. Актер признался, что поначалу не заметил ранения — об этом ему сообщили товарищи. Ощущения от пулевого ранения Охлобыстин сравнил с «ситуацией когда идешь за грибами с рюкзаком, и сзади цепляешься за ветку, которая немного ведет тебя назад».

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«Прилетело случайно. Там такая была ситуация на "нуле"», — заявил он.

При этом Охлобыстин подчеркнул, что ранение не было опасным, хотя в результате попадания у него появилась трещина в ребре. По мнению актера, пуля была выпущена из автомата.

Ранее Охлобыстин цитатой из Библии прокомментировал ситуацию с уехавшими из России звездами.